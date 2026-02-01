PNC rinde homenaje a agente de la PNC fallecido en ataques terroristas

El agente Sergio Iván García Hernández fue atacado por terroristas del barrio 18, el pasado 17 de enero.
EN CONTEXTO: Fallece otro agente de la PNC tras ataques terroristas
Él, junto a otros agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fue víctima de ataques armados mientras patrullaban.
Esto luego de que las autoridades retomaran el control tras los disturbios simultáneos en los penales de Fraijanes II, Renovación I y en el sector 11 del preventivo de zona 18.
García Hernández se sumaría a la lista de los uniformados que fueron víctimas mortales; ocho de ellos quedaron muertos en el lugar por las múltiples heridas de bala, mientras que él, al igual que los agentes Juan Antonio Paredes Mayén y Frallan Willian Medrano Pernillo, permanecieron en estado delicado, pero no sobrevivieron.
El Ministerio de Gobernación realizó un acto fúnebre para honrar su deceso, en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Familiares y personas cercanas al agente García Hernández fueron consolados y acompañados en este acto por el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.