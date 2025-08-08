Pobladores incendian patrulla tras resguardar a jóvenes acusados de robo (videos)

-

Los habitantes estaban enardecidos por los hechos delictivos ocurridos en el área.

TE PUEDE INTERESAR: Abuso de autoridad: la condena que recibieron agentes de la PNC

El pasado 7 de agosto, un grupo de vecinos de una comunidad de Nueva Concepción de Escuintla retuvo a tres jóvenes acusados de ingresar a comercios para sustraer mercancía.

Los señalados, identificados como Noé Sánchez, de 22 años; Elín López, de 19; y Efember Díaz, de 18, fueron interceptados por los pobladores, quienes afirmaron haberlos sorprendido en el momento del robo.

(Foto: Nuestro Diario)

En medio de la tensión, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y entablaron un diálogo con los presentes, logrando que los jóvenes fueran entregados y trasladados al Juzgado de Paz.

Sin embargo, esta decisión provocó descontento en la comunidad, que manifestaba su intención de aplicar justicia por cuenta propia.

Incendio de patrulla

Tras no conseguirlo, algunos pobladores arrojaron piedras contra el edificio policial, rociaron gasolina y prendieron fuego a la unidad policial con número de registro ESC-252.

Pobladores de Nueva Concepción, Escuintla, incendian patrulla de la PNC.



Agentes evitaron linchamiento de 3 hombres señalados por los vecinos de cometer asaltos.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/LaQ1uPceqz — Vichoguate (@vichoguate) August 8, 2025

De acuerdo con las autoridades, no hubo personas heridas durante los incidentes. El caso continúa bajo investigación para determinar la presunta implicación de los detenidos en los robos y para identificar a quienes participaron en los actos vandálicos.

Robo captado en cámara

El video muestra a un joven que ingresó de madrugada a una tienda y sustrajo dinero en efectivo, así como galletas, golosinas y bebidas.

El hecho, ocurrido el sábado, fue denominado en redes sociales como "el mega robo del año" debido a la peculiar selección de artículos que el responsable decidió llevarse.

OTRAS NOTICIAS: Hallan los cuerpos de una madre y su hijo con señales de tortura en Huehuetenango