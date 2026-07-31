Pobladores retienen a padre e hijo por muerte de una joven

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La víctima habría sido cita por su pareja para darle dinero; sin embargo, desde ese día no se supo más de ella.

Alonso Ichichm es buscado por las autoridades, ya que varios testigos lo señalan como el responsable de la muerte de Vanesa Choc, de 20 años, su pareja.

El cuerpo de la joven fue hallado con señales de violencia en una zona boscosa de la comunidad Releb' Iq', ubicada en el límite entre los municipios de Senahú y Panzós.

La joven fue hallada sin vida en un árbol de una zona boscosa. (Foto: Irma Tzi / Colaboradora)

Pobladores decidieron hacer justicia y tomaron por la fuerza al padre y hermano de Ichichm. Ambos fueron llevados a la aldea Chulac, de Panzós.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que llegaron a la entrada de la aldea Chulac para dialogar con los pobladores y rescatar a las dos personas que se encuentran en poder de los pobladores.

La pareja de la víctima ha sido señalada del crimen. (Foto: Irma Tzi / Colaboradora)

Unos 300 elementos de la PNC se movilizaron al lugar a la espera de un diálogo; sin embargo hasta ahora se desconoce si lograron un acuerdo con los pobladores.

El crimen

Cuatro días después de salir de su vivienda para encontrarse con su pareja, Vanesa Choc, de 20 años, fue localizada sin vida.

Familiares afirmaron que Vanesa no vivía cerca del lugar donde fue hallado su cuerpo y solicitaron que el caso sea investigado a profundidad para esclarecer cómo llegó hasta ese sitio, así como determinar la causa de muerte, pues según ellos presentaba señales de violencia en la cabeza, rostro y rodillas.

Uno de los parientes de la joven comentó que el pasado 25 de julio ella fue citada por su pareja, quien le pidió reunirse asegurando que le daría dinero; sin embargo, no volvieron a saber de ella.