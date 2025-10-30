Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"¿Qué podría pasar?", el divertido Stand Up guatemalteco

  • Por Selene Mejía
30 de octubre de 2025, 12:38
Qué podrías pasar, el Stand Up. (Foto: Oficial)

Qué podrías pasar, el Stand Up. (Foto: Oficial)

Los fanáticos del "Stand Up" no pueden perderse una noche de risas en "¿Qué podría pasar?".

OTRAS NOTICIAS: Parqueos disponibles durante la "Residencia" de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional

Esta es una puesta en escena con anécdotas del día a día entre familia y amigos en un país como Guatemala. 

El show une lo mejor del stand up comedy y la improvisación teatral, protagonizado por David Reyes, Catherine García y Daga Producción en la música, con la conducción de Paco Velásquez.

Acerca de la puesta en escena

Se compone en dos partes: la primera presenta rutinas y la segunda juegos de improvisación con la participación del público. 

Fecha

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de noviembre, a partir de las 07:30 p. m., en el Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, Zona 4, en Ciudad de Guatemala. 

Toma nota: No se permitirá el ingreso cuando inicie el show.

Entradas

Los boletos están a la venta la página web del IGA. Ingresa aquí. 

El costo es de Q175.00 por persona en cualquier localidad.

Para comprar tus boletos debes registrarte y colocar bien tus datos, luego recibirás un correo electrónico con los códigos QR para tu ingreso. 

que podría pasar stand up 1

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar