Las polémicas declaraciones de Ainara Suárez sobre el caso "YosStop"

Ainara Suárez rompe el silencio ante el caso de YosStop y es fuertemente criticada por las declaraciones que dio sobre por qué otorgó el perdón.

La tarde del miércoles 1 de diciembre Ainara Suárez junto con sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de los acuerdos que se lograron para que YosStop saliera de prisión.

Según los asesores legales de la víctima, se deben cumplir al pie de la letra cada una de las demandas, algunas con una fecha en concreto.

“Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar…Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie”, expresó la joven, tras esas declaraciones los usuarios de redes sociales lanzaron fuertes críticas, además, aseguraron que ella solo buscaba fama y recibir una compensación económica.

Ainara Suárez finalizó la entrevista enviando un mensaje de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, enfatizando que las personas que han sido agredidas no logran recuperarse en su totalidad, pero que siempre habrá personas que las ayudarán, como fue en su caso.

"Con esto quiero que se fortalezca el mensaje de que nadie tiene el derecho de tocar el cuerpo de una persona que no tenga la capacidad de consentir, comprender la capacidad del acto que si no hay consentimiento es violación, que si está borracha o inconsciente es violación y que no es no”, indicó.

Mira aquí la entrevista

*Con información de Plumas atómicas.