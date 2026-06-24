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Regina Lacape presenta exposición "Formas de estar" en Inart Gallery

  • Por Selene Mejía
24 de junio de 2026, 11:25
La artista guatemalteca Regina Lacape expresa en color las "Formas de estar". (Foto: Inartgt)

La artista guatemalteca Regina Lacape expresa en color las "Formas de estar". (Foto: Inartgt)

La artista visual Regina Lacape presenta "Formas de estar" en Inart Gallery, ciudad de Guatemala. 

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"Las obras reunidas en esta exposición no narran una historia común, habitan distintos momentos de presencia. Son formas de estar: maneras de ocupar un instante, de permanecer por un momento en aquello que todavía está ocurriendo", explican acerca de su colección actual.

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Regina se guía por la intuición. Foto: Regina Lacape.

"Hay quien se recoge, hay quien se deja llevar por la marea, hay quien espera, como el espacio que se prepara antes de una celebración. Cada obra propone una experiencia distinta, un modo de habitar el tiempo antes de que cambie". 

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Foto: Regina Lacape.

Regina Lacape

Tras 25 años fuera de Guatemala, Lacape regresa con una fuente de inspiración en la naturaleza, las formas suaves, "mi arte siempre está en movimiento, en constante cambio, me gusta probar técnicas nuevas, no suelo quedarme estancada y transito etapas, rostros, arte abstracto o naturaleza", afirma en entrevistas. 

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Una de las obras de "Formas de estar". (Foto: Inart Gallery)

Su trabajo surge de manera espontánea, "soy intuitiva, escribo sobre lienzo lo que siento en el momento, me dejo llevar", explica, acerca de su técnica. 

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Foto: Inart Gallery.

Estas sensaciones están plasmadas en piezas que pueden disfrutarse en Inart Gallery, ubicada en Lirios 2, oficina 4, torre C, Ciudad Cayalá, zona 16. 

La entrada para disfrutar de este recorrido es libre. Si deseas un recorrido o enterarte acerca de los horarios para visitar la galería, escribe un mensaje directo aquí.

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Foto: Inart Gallery.

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