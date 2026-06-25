Videos: Así fue el terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela

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Por medio de las redes sociales circulan videos de los momentos vividos durante el fuerte sismo.

Han surgido videos por medio de las redes sociales del momento en que ocurría un terremoto de magnitud 7.1 este miércoles 24 de junio, en Venezuela.

En una de las primeras imágenes compartidas se observa cuando todos los objetos se movían en el interior de una vivienda, esto mientras la persona que grababa veía en su televisión un partido del Mundial de la FIFA 2026.

#URGENTE | Impresionante momento del terremoto en Caracas, Venezuela, desde el interior de un domicilio. pic.twitter.com/RQmQBv7fDM — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Un usuario grabó desde las instalaciones del aeropuerto ubicado en la capital, Caracas, en donde se observan los daños que ha dejado este fuerte sismo que alarmó a los viajeros.

Esto provocó que las personas fuera evacuadas para evitar cualquier tipo de riesgo ante posibles colapsos de paredes, según informaron medios locales.

WATCH: Damage at Caracas Airport after major earthquake (terremoto) hits Venezuela pic.twitter.com/vmtqGDUJvS — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

En otro video se logra ver que varias personas salieron corriendo hacia las calles mientras se registraba el fuerte temblor.

De momento se desconoce el número de víctimas que pudo dejar este terremoto, el cual fue sensible hasta en Colombia.