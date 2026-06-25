Segundo terremoto en Venezuela, esta vez de magnitud 7.5

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Edificios y viviendas han colapsado luego de que se registran dos fuertes sismos este miércoles 24 de junio en el país sudamericano.

Dos terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela y provocaron el derrumbe de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas. Los fuertes sismos se sintieron hasta en Colombia.

Un primer sismo de magnitud 7.1 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18:04 horas locales y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 pisos completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron. "Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados", dijo.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

En un video se observa cuando ocurre el terremoto mientras se disputaba un partido de béisbol en ese país.

| 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Daños estructurales

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según Cabello.

El ministro indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas. "Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

"NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto" cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

La información nos permite estimar que las personas fallecidas o heridas pueden ascender a 5 mil o 7 mil. El evento terremoto se pudo sentir hasta Bogotá, Colombia.



Es posible que se generen réplicas de magnitud considerable, esperables hasta 6.6Mw. pic.twitter.com/FPZDKRK0r1 — IIGEA A.C. (@IIGEAac) June 25, 2026

Hasta en Colombia

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

*Con información de AFP