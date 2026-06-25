Así ocurrió el ataque armado contra un vehículo en medio del tránsito de zona 4

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El atacante disparó en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte a dos hombres que se conducían en un automóvil.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que ocurre el doble crimen en la vía 3 y 7a. avenida de la zona 4, en la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa cuando dos individuos se conducen en una motocicleta, pero uno de ellos desciende del vehículo y dispara directamente contra los tripulantes de un automóvil.

El conductor del automotor intenta escapar del tiroteo, pero el atacante continúa disparando en múltiples ocasiones, mientras su acompañante lo espera para posteriormente huir del lugar.

Debido al doble crimen, el automóvil termina impactando con la parte trasera de un camión que circulaba en el sector.

Mira aquí el video:

Surge video de momento en que motosicarios atacan a un automóvil en la vía 3 y 7a. avenida de la zona 4 capitalina.



Las dos víctimas que se conducían en el carro murieron.



: Guate Bajo Fuego GT pic.twitter.com/h9FdGn2fN1 — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 25, 2026

Horas después fue identificado el conductor asesinado como: Julio Alexander Velázquez Duarte, de 30 años, quien sufrió múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego en la región del tórax.

Mientras que, la otra víctima mortal que iba en el asiento del copiloto, aún no ha sido identificada, de momento solo se sabe que es un hombre de aproximadamente 45 años.