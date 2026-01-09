Un policía y un presunto delincuente resultan heridos tras ataque armado

Durante la madrugada de este viernes 9 de enero se reportó un incidente armado entre dos presuntos delincuentes y elementos de la PNC en el parque central del municipio de Sansare del departamento de El Progreso.

Información preliminar indica que el ataque inició cuando dos elementos de la PNC escucharon detonaciones de arma de fuego, observando a dos individuos a bordo de una motocicleta sin placa, uno de ellos con pistola en mano salió corriendo disparando y fue en medio de la persecución cuando se inició el fuego cruzado, dejando a los dos heridos.

El herido fue trasladado al hospital de Jalapa. (Foto: ASONBOMD)

Cuerpos de Bomberos Municipales Departamentales de Sansare se trasladaron al lugar para brindan atención pre hospitalaria a un agente policial, quien presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego y una persona civil quien presentaba dos heridas.

Ambos fueron estabilizados y posteriormente trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa. En el lugar de los hechos se incautó una pistola, la cual portaban de manera ilegal.

El presunto delincuente fue identificado como Fredy Cruz, de 22 años quien fue capturado y está bajo custodia en el centro asistencial.

El otro herido está custodiado por la Policía Nacional Civil mientras se recupera. (Foto: PNC)