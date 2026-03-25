Policía Forestal rescata búho en zona urbana de Mixco

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Un búho cornudo (Bubo virginianus) fue localizado en el casco urbano, en zona 11 de Mixco.

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El ave fue resguardada por un elemento de la "Policía Municipal Forestal y de Medio Ambiente Mixco", luego de que vecinos avisaran a las autoridades.

El ejemplar fue trasladado a las oficinas del "Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP" donde es evaluado y recibe atención para garantizar su bienestar.

Foto: Policia Municipal Forestal y de Medio Ambiente Mixco.

Acerca del búho americano (Bubo virginianus)

Conocido como búho cornudo, búho tigre o búho real americano es un ave de la familia Strigidae nativa de América.

Es un común habitante de Mixco, donde predomina el bosque mixto y de coníferas en la parte alta (zona 6, Cordillera Alux), caracterizado por pinos, encinos y robles.

Foto: Policia Municipal Forestal y de Medio Ambiente Mixco.

Esta zona es un importante pulmón metropolitano y recarga hídrica, abarcando áreas protegidas como el Cerro Alux, donde se preserva un ecosistema de bosque de montaña.

Es nocturno, se caracteriza por sus penachos cefálicos ("cuernos" de plumas) y hábitos de caza oportunistas.

Foto: Policia Municipal Forestal y de Medio Ambiente Mixco

Es un cazador silencioso y solitario que utiliza la visión y el oído agudos para capturar mamíferos, aves y reptiles, regurgitando bolitas de restos no digeridos. Se alimenta de conejos, liebres, roedores, mofetas, aves y reptiles por lo que ayuda al equilibrio ecológico.

Principalmente nocturnos y crepusculares, aunque pueden cazar al atardecer. Pasan el día descansando, a menudo en árboles densos, lugares de sombra donde se mimetiza debido al color de sus plumas similares a os troncos.

Foto: Policia Municipal Forestal y de Medio Ambiente Mixco.

Reproducción: Son territoriales y, a menudo, forman parejas monógamas permanentes. La incubación dura entre 30 y 37 días, realizada solo por la hembra, mientras el macho caza. Pueden girar la cabeza hasta 270 grados. Es muy raro verlo en las zonas urbanas, ocasionalmente en parques y jardines muy arbolados.

La pérdida de su hábitat ha hecho que esta especie sea vista en sitios habitados por el hombre, si ves uno, respétalo, déjalo descansar y si sientes que está en peligro llama a las autoridades competentes como CONAP.

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