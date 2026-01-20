Policías con unidades K9 inspeccionan Torre de Tribunales

Una supuesta amenazada de bomba alertó al Organismo Judicial.
Te interesa: "Ya estoy quemando mis chivas hommies", el video que incrimina a Liro Rebelde
Personal del Organismo Judicial (OJ) recibió una alerta de un posible artefacto explosivo en las instalaciones de la Torre de Tribunales.
En el lugar están agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades K9 inspeccionando los sótanos y otras áreas.
Mientras, en las afueras están los Bomberos Municipales en alerta a cualquier situación.
El tránsito vehicular está siendo desviado, por un cierre preliminar en el área.
La PNC indicó que los equipos antibombas llegaron en requerimiento al Organismo Judicial, pero señala que no han recibido ninguna llamada sobre una posible bomba en ese edificio.
En las afueras hay presencia de la PNC y del Ejército de Guatemala, por requerimiento del OJ.
Noticia en desarrollo*