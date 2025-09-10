Polonia denuncia "provocación a gran escala" de Rusia tras derribar sus drones

-

Polonia y la OTAN interceptaron drones rusos que violaron el espacio aéreo.

El Gobierno de Polonia informó que, con apoyo de la OTAN, derribó varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo durante un ataque de Moscú contra Ucrania.

Las autoridades polacas calificaron la incursión como una "provocación a gran escala" y confirmaron que no hubo víctimas, aunque se reportaron daños materiales en el este del país.

El primer ministro Donald Tusk detalló que se identificaron 19 violaciones del espacio aéreo y que se localizaron restos de siete drones y de un proyectil de origen desconocido. El incidente obligó a activar defensas aéreas de la OTAN, incluidos aviones F-35 neerlandeses, misiles Patriot alemanes y un avión italiano de vigilancia.

Las defensas aéreas de la OTAN ayudaron a contrarrestar los drones que entraron en el espacio aéreo polaco donde solo se reportaron daños materiales. (Foto: AFP)

Varsovia solicitó activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite consultas entre países miembros cuando su seguridad se considera amenazada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la incursión de "irresponsable" y reiteró que la Alianza defenderá "cada centímetro" de su territorio.

El ejército ruso afirmó que no tenía como objetivo a Polonia, sin confirmar ni negar la incursión. La cancillería polaca convocó al encargado de negocios ruso para exigir explicaciones. Paralelamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consideró que la operación fue deliberada, mientras la Unión Europea prometió respaldo a Polonia y condenó la violación de su espacio aéreo.

Este es el primer derribo de drones rusos por parte de un país miembro de la OTAN desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, lo que ha elevado la tensión en la región.

*Con información de AFP