Video: Ponen a prueba las mascarillas en un experimento

Un grupo de científicos demostró en un experimento, grabado en video, la efectividad de las mascarillas hechas en casa.

En el clip demostró cómo se distribuye el aire y la saliva que expelen los humanos y cómo distintas clases de máscaras, desde quirúrgicas hasta las de tela hechas en casa reducen el riesgo.

El video demostró que las mascarillas hechas en casa sí reducen el riesgo de contraer coronavirus pues se limita el viaje de fluidos a través de ellas en comparación a no usar ningún tipo de protección.

En las mascarillas caseras el aire pasa a los lados. (Foto: captura de pantalla)

"Las diferentes pruebas con varios tipos de mascarillas revelan que el desplazamiento hacia adelante de las gotas se reduce en un 90%" dice un video publicado por el diario británico Daily Mail.

Pero también se notó que las gotas en las mascarillas hechas en casa se escaparon hacia los lados de la tela.

"Ponerse una máscara no significa que se detengan las otras prácticas" mencionó May Chu, profesora clínica de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Colorado según el sitio "Live science".

"No significa que con las mascarillas puestas te acerques a la gente. no significa que no tengas que lavarte las manos con frecuencia o tocarte la cara, la mascarilla es solo un complemento".

Así pasa el aire con otras mascarillas. (Foto: captura de pantalla)

Los investigadores encontraron que las mascarillas hechas en casa retrasan la propagación pero no es suficiente pues no están 100% probadas.

Estas dejan salir fuertes ventiscas de aire al salir a los lados.

Investigadores de la universidad de Edimburgo descubrieron que el uso de cualquier tipo de cobertura facial puede reducir el riesgo de propagar la saliva.

El equipo encontró que si bien limitan el flujo hacia adelante al respirar, el aire que se saca por medio de la respiración agitada o el ahogamiento hace que escape por los lados.

Solo las máscaras que se sellan herméticamente alrededor de toda la cara evitan el escape de partículas de fluidos lanzados.

A pesar de esto el equipo de científicos sí quedó impresionado con sus hallazgos.

El aire baja fluye hacia abajo con el uso de careta. (Foto: captura de pantalla)

Para las mascarillas caseras el mejor material es el algodón con seda, según hallazgos de la Sociedad Estadounidense de Química ACS.

Ten en cuenta que ningún tipo de mascarilla es efectivo al 100% por ello, con su uso, debes seguir el resto de indicaciones de los expertos en salud.

ESTE VIDEO MUESTRA COMO FLUYE EL AIRE A TRAVÉS DE DISTINTOS TIPOS DE MASCARILLA:

