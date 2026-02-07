Portero de Aurora, Liborio Sánchez sufre asalto y resulta herido

El guardameta del Club Aurora de la Liga Nacional de Fútbol fue víctima de un intento de asalto a horas del juego contra Achuapa donde resultó afectado físicamente a raíz del atentado.

De acuerdo con información proporcionada por el club, tras el incidente, Sánchez no estuvo disponible para el juego de este sábado en Jutiapa.

El parte médico indica que el guardameta sufrió un golpe, por lo que se encuentra en observación, pero no se brindaron mayores detalles sobre el suceso.

Su ausencia fue notoria luego que el equipo aurinegro cayera 2-1 contra Achuapa en la continuación de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Guate Bantrab.

El jugador sufrió de un golpe durante un intento de asalto. (Imagen:Aurora FC)