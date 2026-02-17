El hombre que contenía material de menores y convivía con dos niños

Un hombre identificado como Steveen "N", de 26 años, fue capturado por posesión de contenido de pornografía infantil.

La aprehensión del hombre fue coordinada por investigadores de la DEIC en la aldea San Luis, San José Pinula, luego de un allanamiento en coordinación con fiscales.

Dentro de la vivienda se localizó un teléfono celular con material pornográfico infantil. Asimismo, se rescataron a dos menores de 5 y 11 años que fueron remitidos para su guarda y custodia a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Según información compartida por la Policía Nacional Civil, el ahora capturado es padre de uno de los menores mientras que la otra menor es hija de su pareja.

El hombre fue sorprendido con material pornográfico en su dispositivo móvil. (Foto: PNC)