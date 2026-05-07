Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Posible atentado! Localizan granada en juzgado de Cobán

  • Con información de Irma Tzi / Colaboradora
06 de mayo de 2026, 18:59
Las fuerzas de seguridad encontraron el artefacto explosivo dentro de las instalaciones del&nbsp;juzgado. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Las fuerzas de seguridad encontraron el artefacto explosivo dentro de las instalaciones del juzgado. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

El artefacto explosivo fue hallado luego de que las autoridades fueran alertadas por un posible atentado.

EN CONTEXTO: Evacúan al personal de juzgado de Cobán por amenaza de bomba

Una alerta por un posible atentado en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, ubicado en el barrio El Recreo, zona 3 de Cobán, Alta Verapaz, movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, quienes resguardaron las instalaciones.

Tras conocerse la amenaza, trabajadores, jueces y demás personas que se encontraban en audiencias fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades verificaban el área.

El posible atentado fue en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, en Cobán, Alta Verapaz. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)
El posible atentado fue en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, en Cobán, Alta Verapaz. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

En el exterior del juzgado fue localizado un artefacto tipo granada de práctica, el cual será analizado por especialistas de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).

Las autoridades iniciaron las primeras averiguaciones para identificar a los responsables y revisarán cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del juzgado y del Instituto de la Víctima.

El artefacto tipo granada de práctica será analizado por especialistas de la DIDAE. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)
El artefacto tipo granada de práctica será analizado por especialistas de la DIDAE. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Ambas instituciones permanecieron bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las instalaciones fueron resguardadas por las fuerzas de seguridad. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)
Las instalaciones fueron resguardadas por las fuerzas de seguridad. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar