¡Posible atentado! Localizan granada en juzgado de Cobán

Una alerta por un posible atentado en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, ubicado en el barrio El Recreo, zona 3 de Cobán, Alta Verapaz, movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, quienes resguardaron las instalaciones.

Tras conocerse la amenaza, trabajadores, jueces y demás personas que se encontraban en audiencias fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades verificaban el área.

El posible atentado fue en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, en Cobán, Alta Verapaz. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

En el exterior del juzgado fue localizado un artefacto tipo granada de práctica, el cual será analizado por especialistas de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).

Las autoridades iniciaron las primeras averiguaciones para identificar a los responsables y revisarán cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del juzgado y del Instituto de la Víctima.

El artefacto tipo granada de práctica será analizado por especialistas de la DIDAE. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)