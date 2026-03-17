El posible vínculo entre sospechoso y la familia de Aurelia Choc

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El salvadoreño Héctor Argueta Guerra, es el principal sospechoso de la desaparición y posible muerte de la familia guatemalteca.

EN CONTEXTO: Hijas de Aurelia Choc se pronuncian por hallazgo de los cuerpos en Alabama

Mientras avanza la autopsia de los tres cuerpos que podrían ser de Aurelia Choc Coc y sus hijos Niurka y Anthony, las hijas mayores de la guatemalteca revelaron la posible relación entre la familia y el sospechoso del caso.

Tania y Lorena Choc brindaron declaraciones al medio Univisión+, en las que expresaron sentirse muy tristes por el hallazgo de los cadáveres, pues mantenían la esperanza de que sus parientes siguieran con vida. "Es una tortura. Lo único que queremos es que nos digan si es nuestra familia", declaró Lorena.

Ante la pregunta de si conocían a Héctor Argueta Guerra, el presunto secuestrador y asesino de Aurelia y sus hijos, las jóvenes aseguraron que no, pero que era alguien cercano a un conocido de la familia.

Los cuerpos hallados podrían ser de la familia guatemalteca. (Foto: Archivo/Soy502)

En ese sentido, explicaron que el salvadoreño es la expareja de la mamá de la mejor amiga de Niurka. Sin embargo, afirmaron que, según su hermana desaparecida, la relación sentimental había terminado en septiembre de 2025 y desconocen por qué les habría hecho daño a las guatemaltecas.

Cabe señalar que las autoridades no se han pronunciado sobre este vínculo con los Choc y aún se desconoce los motivos por los que Argueta Guerra habría cometido los crímenes. Asimismo, aún no se ha confirmado oficialmente la identidad de los cuerpos encontrados el pasado 11 de marzo.

El salvadoreño Héctor Argueta Guerra permanece detenido sin derecho a fianza y podría enfrentar la pena capital. (Foto: Univisión)

Se presentarían a testificar

Finalmente, Tania y Lorena dijeron que, si es necesario, ellas se presentarían a testificar a una corte y encararían al sospechoso para que les dé respuestas sobre lo ocurrido.

"Lo único que queremos es preguntarle por qué lo hizo, por qué tanto daño a una familia que solo trabaja, una familia inocente que ni siquiera conocía", indicaron las hermanas.

Tania y Lorena indicaron que de ser necesario se presentarían a testificar. (Foto: Univisión+)

*Con información de Univisión+