¡Queda fuera otra vez! Villeda no obtiene puntos necesarios en postuladora de Fiscal

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En la recalificación ordenada por la CC, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, vuelve a quedar fuera de la lista de elegibles para Fiscal General.

Tras cumplir con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y reevaluar el expediente del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, la Comisión de Postulación confirmó la nota asignada en la primera evaluación al titular del Interior como aspirante a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Con esto Villeda Sandoval queda fuera otra de la lista de elegibles con la que la Comisión de Postulación deberá elaborar una nueva nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Análisis del expediente de Villeda en la Comisión de Postulación. (Foto: Wilder López/Soy502)

Después de examinar la ponderación obtenida en el rubro de experiencia profesional, los comisionados determinaron cuál sería la nota a restar, por lo que, de los aspirantes en mención sólo Villeda mantuvo la nota de 41.86 obtenida en la primera evaluación.

La Comisión de Postulación para Fiscal General confirma evaluación de experiencia profesional al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Vídeo: Wilder López/Soy502). pic.twitter.com/dXefhVasHu — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 24, 2026

Cumplimiento

La Comisión de Postulación para Fiscal General, en cumplimiento a lo ordenado por la CC, primero determinó de los 48 aspirantes a dirigir la persecución penal, quienes debían ser reevaluados.

En la revisión para establecer que aspirantes era afectos a dicha resolución de la CC, que ordenó recalificar los expedientes de quienes se les había computado el ejercicio profesional en la judicatura, Villeda junto a tres aspirantes más fueron quienes debían ser reevaluados.

Además, de Villeda, los aspirantes a quienes se les debía de restar el ejercicio como juez fueron: Gabriel Estuardo García Luna, Amílcar Enrique Colindres y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Debido al fallo emitido por la CC, que resolvió otorgar un amparo provisional se retrotrajo el proceso de postulación de Fiscal General y se procedió a la calificación de expedientes a quienes se les haya contado la experiencia de juez.

Con esto se anula la nómina de seis aspirantes elaborada el pasado 20 de abril, por lo que la Postuladora debe revisar, nuevamente, las calificaciones otorgadas a los expedientes en las siguientes 48 horas, para posteriormente elaborar una nueva nómina.