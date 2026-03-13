Fiscal General: postuladora conocerá las tachas presentadas contra 18 aspirantes

La Postuladora para Fiscal General verificará el cumplimientos de requisitos de las más de 50 tachas presentadas contra 18 postulantes a Fiscal General.
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Para este viernes 13 de marzo, luego de haber recibido más de 50 señalamientos contra aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la Comisión d Postulación conocerá las objeciones presentadas contra los 18 postulantes cuestionados.
Tras verificar el contenido de las objeciones recibidas, el pleno de los comisionados determinará si éstas cumplen con los requerimientos exigidos por la Postuladora para ser valorados junto con su respectiva defensa.
Además, se elaborará la lista de postulantes objetados y la respectiva causal, así como los interponentes con el fin de que los señalados puedan presentar su defensa en un plazo de cinco días que iniciarán el próximo lunes 16 y concluirán el 20 de marzo.
Con más señalamientos
Al cierre del plazo para la presentación de impedimentos, la Comisión de Postulación recibió más de 50 objeciones en contra de 18 postulantes.
Entre los aspirantes señalados, resalta la actual Fiscal General, Consuelo Porras que acumuló 33 tachas en su contra.
A ella le siguen tres postulantes que recibieron 2 señalados en cada uno, siendo éstos: José Manuel Quinto Martínez, Abdi Ariel Guerra Guzmán y Henry Alejandro Elías Wilson.
Los objetados
A continuación, esta es la lista de los 18 postulantes objetados:
1. Walter Paulino Jiménez Texaj
2. José Manuel Quinto Martínez
3. Silvia Lucrecia Villalta Martínez
4. Paolo Rubén Similox Valiente
5. Abdi Ariel Guerra Guzmán
6. Beyla Xiomara Estrada Barrientos
7. Miguel Estuardo Ávila Vásquez
8. Amilcar Enrique Colindres Flores
9. Cesar Isaac Payes Reyes
10. Carlos Humberto Rivera Carrillo
11. Henry Alejandro Elias Wilson
12. Maria Consuelo Porras
13. Marco Cortés Sis
14. Julio Roberto Saavedra Pinetta
15. Hugo Alfredo Bautista del Cid
16. Raúl Estuardo López Rodríguez
17. Walter Brenner Vásquez
18. Sully Claudet Merlos Moya