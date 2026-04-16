Pese a amparo en su contra, Comisión de Fiscal continúa evaluación de aspirantes

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La Comisión de Postulación para Fiscal, pese a una acción de amparo que busca suspender la evaluación, continuará ese día con examinar los restantes 22 aspirantes pendientes en ser ponderados.

OTRAS NOTICIAS: Acción para suspender evaluación de aspirantes a Fiscal es aceptada para su trámite

Pese a que el juzgado Octavo Pluripersonal Civil, constituido en Tribunal de Amparo aceptó para su trámite una acción que busca suspender la evaluación de aspirantes a Fiscal General, la Comisión de Postulación continuará este día la ponderación de los restantes 22 postulantes que aún están pendientes de examinar.

Entre los expedientes a evaluar en esta tercera jornada, sobresale el presentado por la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo, que busca un tercer período al frente de la persecución penal.

Además, examinarán la currícula del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, así como del Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra Pinetta.

Según el cronograma aprobado por la Postuladora, para la evaluación de expedientes se contemplaron tres días, los cuales iniciaron el lunes 13, martes 14 y el jueves 16 de abril.

De acuerdo a la evaluación de expedientes, según la tabla de gradación, los postulantes a Fiscal General son examinados con relación al cumplimiento del aspecto de méritos académicos con un máximo de 28 puntos, experiencia profesional 70 y proyectos humana 2.

Es de recordar que la normativa vigente establece también la observación del aspecto ético que no tiene ninguna ponderación en la tabla de gradación.

Elegibles

En la primera jornada, los comisionados examinaron 17 expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General, de los cuales sólo tres superaron la línea de corte de 75 puntos para ser incluidos en la lista de candidatos elegibles.

Los postulantes que lograron pasar los 75 puntos son: Gabriel Estuardo García Luna (86.21 puntos), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85 puntos) y Nector Guilebaldo de León Ramírez (79.69 puntos).

En la segunda jornada de evaluación, realizada el pasado martes 14 de abril la Postuladora evaluó a 9 postulantes, de los cuales sólo 2 obtuvieron notas por arriba de los 75 puntos contemplados como línea de corte.

Los dos postulantes que lograron pasar los 75 puntos son: José Manuel Quinto Martínez (79 puntos) y Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina (90.83). Esta última nota es la más alta que se ha anotado en las dos jornadas de evaluación.

Esta es la lista de aspirantes examinados en los dos primeros días de evaluación:

Mynor Francisco Hernández Castillo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 50.35

Proyección humana: 2

Total: 62.35

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 37.6.

Proyección humana: 2

Total: 45.60

Juan Luis Polanco Santizo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 31.6

Proyección social: 2

Total: 43.6

Walter Brenner Vásquez Gómez

Méritos académicos: 20

Experiencia profesional: 31.53

Proyección humana: 2

Total: 53.53

Gabriel Estuardo García Luna

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 60.21

Proyección humana: 2

Total: 86.21

Henry Alejandro Elías Wilson

Méritos Académico: 18

Experiencia profesional: 56.85

Proyección humana: 2

Total: 76.85

Brenner Israel Ronaldo López de León

Méritos Académicos: 17

Experiencia profesional: 35.7

Proyección humana: 2

Total: 54.7

Marco Antonio Cortes Sis

Méritos académicos: 2

Experiencia profesional: 49.14

Proyección humana: 0

Total: 51.14

Edgar Miguel Morales Santos

Méritos Académicos: 20

Experiencia profesional: 28.78

Proyección humana: 2

Total: 50.78

Maynor Eduardo González Méndez

Méritos académicos: 14

Experiencia profesional: 9.92

Proyección humana: 2

Total: 25.92

Zoila Tatiana Morales Valdizón

Méritos académicos: 4

Experiencia profesional: 66.28

Proyección humana: 0

Total: 70.28

Gladys Verónica Ponce Mejicanos

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 49.71

Proyección humana: 2

Total: 67.71

Paolo Rubén Similox Valiente

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 17.84

Proyección humana: 2

Total: 27.84

Nector Guilebaldo de León Ramírez

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 63.69

Proyección humana: 0

Total: 79.69

Carlos Alberto García Alvarado

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 43.21

Proyección humana: 2

Total: 69.21

Sully Claudet Merlos Moya

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 25.64

Proyección humana: 2

Total: 33.64

Thelma Shayne Ochaeta Argueta

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 41.5

Proyección humana: 2

Total: 53.50

Ana Karina Méndez Vielman

Méritos académicos: 17

Experiencia profesional: 40.92

Proyección humana: 2

Total: 59.92

José Manuel Quinto Martínez

Méritos académicos: 22

Experiencia profesional: 55

Proyección humana: 2

Total: 79

Abdi Ariel Guerra Guzmán

Méritos académicos: 7

Experiencia profesional: 11.84

Proyección humana: 0

Total: 18.84

Carlos Humberto Rivera Carrillo

Méritos académicos: 18

Experiencia profesional: 6.46

Proyección humana: 2

Total: 26.46

Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 19.83

Proyección humana: 2

Total: 27.83

Liseth Gramajo Trampe

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 31.98

Proyección humana: 0

Total: 39.98

Lissy Cristina Guerra Aguirre

Méritos académica: 8

Experiencia profesional: 27.5

Proyección humana: 2

Total: 37.5

Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina

Méritos académicos: 25

Experiencia profesional: 63.86

Proyección humana: 2

Total: 90.86

Raúl Estuardo López Rodríguez