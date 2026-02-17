¡Definen lista de 20 aspirantes al TSE! El Congreso deberá votar para elegir a diez

Luego de la votación final, la Postuladora para TSE votó e integró la nómina de candidatos a magistrados. Ninguno de los magistrados actuales logró pasar a la siguiente fase.
EN CONTEXTO: ¡Magistrados de CC! Critican sesión secreta y opacidad en elección de la Usac
Tras una hora votación, la Comisión de Postulación para elaborar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eligió los nombres de los 20 candidatos que serán presentados al Congreso de la República.
En la lista final figuran personajes que han ocupado otras magistraturas, este es el caso de los exmagistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sergio Castañeda y José Luis Samayoa Palacios.
Además, entre los elegidos por el pleno de comisionados, también se menciona a Lesther Castellanos, actual Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura, quien denunció a la exfiscal del Ministerio Público (MP), Virginia Laparra.
A este listado se agrega a Giovanni Francisco Soto Santos, exinspector General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), así como a Mario Alexander Velásquez, secretario General del TSE.
Contrario a los nombres antes mencionados, sobresale que durante la votación los exmagistrados titulares y suplentes del actual TSE no alcanzaron ningún voto a su favor, tal es el caso de Gariel Vladimir Aguilera Bolaños e Irma Elizabeth Palencia Orellana, como titulares, y Noe Ventura Loyo, Pablo Leal Oliva.
A continuación, esta es la nómina de los 20 candidatos electos:
Esmeralda Judith Orozco Navarro
Geovanni Francisco Soto Santos
Juan José Mejía Bolaños
Wilber Esteban Castellanos Venegas
Mario Velásquez
Lesther Castellanos Rodas
José Luis de Jesús Samayoa Palacios
José Alberto Godinez Rodríguez
Roberto Estuardo Morales Gómez
Rafael Morales Solares
Rosa Mariela Rivera
Eva Marina Recinos
Joaquín Flores Guzmán
Selvin Guevara Farfán
Karin Romeo Figueroa
Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta
Sergio Amadeo Pineda Castañeda
Julio Recinos Fabián
Francisco Javier Puac
Alfredo Skinner-Klee Arenales
Entrega de nómina
El vocero de la Comisión, el representante titular del CANG, indicó que la nómina de 20 candidatos será presentada al Congreso de la República para que la elección final de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes pueda ser agenda y así el pleno de diputados elija a las nuevas autoridades del TSE.
Agregó que la Postuladora quedará integrada hasta que se conozcan las impugnaciones que puedan presentarse en un plazo de 72 horas, como lo establece la ley.