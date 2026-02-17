¡Definen lista de 20 aspirantes al TSE! El Congreso deberá votar para elegir a diez

-

Luego de la votación final, la Postuladora para TSE votó e integró la nómina de candidatos a magistrados. Ninguno de los magistrados actuales logró pasar a la siguiente fase.

Tras una hora votación, la Comisión de Postulación para elaborar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eligió los nombres de los 20 candidatos que serán presentados al Congreso de la República.

En la lista final figuran personajes que han ocupado otras magistraturas, este es el caso de los exmagistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sergio Castañeda y José Luis Samayoa Palacios.

Además, entre los elegidos por el pleno de comisionados, también se menciona a Lesther Castellanos, actual Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura, quien denunció a la exfiscal del Ministerio Público (MP), Virginia Laparra.

A este listado se agrega a Giovanni Francisco Soto Santos, exinspector General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), así como a Mario Alexander Velásquez, secretario General del TSE.

Contrario a los nombres antes mencionados, sobresale que durante la votación los exmagistrados titulares y suplentes del actual TSE no alcanzaron ningún voto a su favor, tal es el caso de Gariel Vladimir Aguilera Bolaños e Irma Elizabeth Palencia Orellana, como titulares, y Noe Ventura Loyo, Pablo Leal Oliva.

A continuación, esta es la nómina de los 20 candidatos electos:

Esmeralda Judith Orozco Navarro

Esmeralda Judith Navarro (Foto: Guatemala Visible)

Geovanni Francisco Soto Santos

Giovanni Francisco Soto Santos (Foto: Guatemala Visible)

Juan José Mejía Bolaños

Juan José Mejía Bolaños (Foto: Guatemala Visible)

Wilber Esteban Castellanos Venegas

Wilber Esteban Castellanos Venegas (Foto: Guatemala Visible)

Mario Velásquez

Mario Velásquez (Foto: Guatemala Visible)

Lesther Castellanos Rodas

Lesther Castellanos Rodas. (Foto: Guatemala Visible)

José Luis de Jesús Samayoa Palacios

José Luis de Jesús Samayoa Palacios. (Foto: Guatemala Visible)

José Alberto Godinez Rodríguez

José Alberto Godinez Rodríguez. (Foto: Guatemala Visible)

Roberto Estuardo Morales Gómez

Roberto Estuardo Morales Gómez. (Foto: Guatemala Visible)

Rafael Morales Solares

Rafael Morales Solares. (Foto: Guatemala Visible)

Rosa Mariela Rivera

Rosa Mariela Rivera. (Foto: Guatemala Visible)

Eva Marina Recinos

Eva Marina Recinos. (Foto: Guatemala Visible)

Joaquín Flores Guzmán

Joaquín Flores Guzmán. (Foto: Guatemala Visible)

Selvin Guevara Farfán

Selvin Guevara Farfán. (Foto: Guatemala Visible)

Karin Romeo Figueroa

Karin Romeo Figueroa. (Foto: Guatemala Visible)

Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta

Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta. (Foto: Guatemala Visible)

Sergio Amadeo Pineda Castañeda

Sergio Amadeo Pineda Castañeda (Guatemala Visible)

Julio Recinos Fabián

(Foto: Guatemala Visible)

Francisco Javier Puac

Francisco Javier Puac. (Foto: Guatemala Visible)

Alfredo Skinner-Klee Arenales

Alfredo Skinner-Klee Arenales. (Foto: Guatemala Visible)

Entrega de nómina

El vocero de la Comisión, el representante titular del CANG, indicó que la nómina de 20 candidatos será presentada al Congreso de la República para que la elección final de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes pueda ser agenda y así el pleno de diputados elija a las nuevas autoridades del TSE.

Agregó que la Postuladora quedará integrada hasta que se conozcan las impugnaciones que puedan presentarse en un plazo de 72 horas, como lo establece la ley.