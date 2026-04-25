Comisión de Postulación entrega a presidencia nómina de candidatos a Fiscal General

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El secretario General de la Presidencia recibió la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) elaborada por la Comisión de Postulación de Fiscal General.

Luego de haber elegido la nueva nómina para Fiscal General, el subsecretario de la Comisión de Postulación entregó a la presidencia de la República los nombres de los seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Dicha nómina fue recibida por el secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.

Además, fueron entregados los expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General que participaron en el proceso de postulación respectivo.

Tras recibir la nómina, ahora será el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien deberá decidir quién será el sustituto de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

El nuevo Fiscal General asumirá el cargo el próximo 17 de mayo para un período de cuatro años, que vence en el 2030.

Elección

En cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras anular la primera nómina escogida el pasado lunes 20 de abril, la Comisión de Postulación elaboró la nueva nómina de seis candidatos, la cual quedó integrada por:

Julio César Rivera Clavería

Néctor Guilebaldo de León Ramirez

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

Gabriel Estuardo García Luna

Carlos Alberto García Alvarado

Cesar Augusto Ávila Aparicio

Nómina anulada

Con la decisión de la Comisión de Postulación, en cumplimiento a lo estipulado en la resolución del amparo otorgado, la nómina de candidatos elaborada el pasado lunes 20 de abril quedó anulada.

En esta lista figuran: