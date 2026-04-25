¡Finaliza la votación! Estos son los seis aspirantes finales a Fiscal General

Luego de que la CC ordenara a la Comisión de Postulación a Fiscal General, los comisionados eligieron este viernes a los seis aspirantes finales para dirigir el Ministerio Público.
EN CONTEXTO: Postuladora al MP define nómina a Fiscal GEneral
Tras dos rondas de votación, la Comisión de Postulación para Fiscal General, eligió la nómina de seis candidatos que será entregada al presidente de la República, que nombrará a quien dirigirá la persecución penal para los próximo cuatro años.
Con esto se define que la nómina de seis candidatos esta integrada por:
Julio César Rivera Clavería
Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
Gabriel Estuardo García Luna
Carlos Alberto García Alvarado
César Augusto Ávila Aparicio
LISTA FINAL
Es de resaltar que durante las dos rondas de votación, la actual Fiscal General y Jefe del MP recibió en voto favorable de cinco comisionados, siendo estos el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González Cuevas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Postuladora, Claudia Paredes, el decano de la Universidad de San Carlos (USAC) Henry Arriaga, el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez, y la preside ta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Alicia Franco.
También sobresale que la aspirante Zoila Tatiana Morales Valdizón que había integrado la primera nómina de candidatos no logró su permanencia.
La votación
En la primera ronda de votación, la Comisión escogió a cinco de los seis candidatos que deberá presentar al presidente de la República.
Con esto, a diferencia de la votación del pasado lunes 20 de abril, el aspirante García Luna obtuvo la mayor cantidad de votos, sumando 15 a favor, es decir que su elección fue por unanimidad.
A García Luna, según los votos obtenidos, le sigue la aspirante Estrada Barrientos qué sumó 12, uno menos de los recibidos en la votación del pasado lunes.
Además, fue seleccionado el aspirante Carlos Alberto García Alvarado, que fue el postulante que conformó la nueva lista de elegibles con una nota de 69. 21.
Por último, en la segunda ronda con 10 votos a favor fue seleccionado el aspirante Cesar Augusto Ávila Aparicio.
Lista de elegibles
Previo a iniciar con la votación, el pleno de comisionados decidió que la línea de corte sería reducida para conformar la lista de elegibles.
De esa cuenta, el aspirante Carlos Alberto García Alvarado integró la nómina de elegibles con una ponderación de 69.21.
Es de señalar que, en cumplimiento a lo ordenado por la CC, el aspirante Walter Paulino Jiménez Texaj fue quien dejó su lugar a García Alvarado.
Nómina anulada
En cumplimento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó la elaboración de una nueva nómina, quedando anulada la seleccionada el pasado lunes 20 de abril, siendo esta:
- Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
- César Augusto Ávila Aparicio
- Julio César Rivera Clavería
- Gabriel Estuardo García Luna
- Zoila Tatiana Morales Valdizón
- Néctor Guilebaldo de León Ramírez