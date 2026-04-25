¡Finaliza la votación! Estos son los seis aspirantes finales a Fiscal General

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Luego de que la CC ordenara a la Comisión de Postulación a Fiscal General, los comisionados eligieron este viernes a los seis aspirantes finales para dirigir el Ministerio Público.

EN CONTEXTO: Postuladora al MP define nómina a Fiscal GEneral

Tras dos rondas de votación, la Comisión de Postulación para Fiscal General, eligió la nómina de seis candidatos que será entregada al presidente de la República, que nombrará a quien dirigirá la persecución penal para los próximo cuatro años.

Con esto se define que la nómina de seis candidatos esta integrada por:

Julio César Rivera Clavería

Julio César Rivera Clavería

Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Néctor Guilebaldo De León

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

Beyla Estrada Barrientos

Gabriel Estuardo García Luna

Gabriel Estuardo García Luna

Carlos Alberto García Alvarado

Carlos Alberto García Alvarado

César Augusto Ávila Aparicio

Cesar Augusto Avila Aparicio

LISTA FINAL

Es de resaltar que durante las dos rondas de votación, la actual Fiscal General y Jefe del MP recibió en voto favorable de cinco comisionados, siendo estos el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González Cuevas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Postuladora, Claudia Paredes, el decano de la Universidad de San Carlos (USAC) Henry Arriaga, el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez, y la preside ta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Alicia Franco.

También sobresale que la aspirante Zoila Tatiana Morales Valdizón que había integrado la primera nómina de candidatos no logró su permanencia.

La votación

En la primera ronda de votación, la Comisión escogió a cinco de los seis candidatos que deberá presentar al presidente de la República.

Con esto, a diferencia de la votación del pasado lunes 20 de abril, el aspirante García Luna obtuvo la mayor cantidad de votos, sumando 15 a favor, es decir que su elección fue por unanimidad.

Postuladora MP



Gabríel Estuardo García Luna obtuvo puntuación perfecta y por unanimidad fue elegido para integrar la nómina a Fiscal General:



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/TCF2D82zqS — Soy 502 (@soy_502) April 24, 2026

A García Luna, según los votos obtenidos, le sigue la aspirante Estrada Barrientos qué sumó 12, uno menos de los recibidos en la votación del pasado lunes.

Además, fue seleccionado el aspirante Carlos Alberto García Alvarado, que fue el postulante que conformó la nueva lista de elegibles con una nota de 69. 21.

Por último, en la segunda ronda con 10 votos a favor fue seleccionado el aspirante Cesar Augusto Ávila Aparicio.

Lista de elegibles

Previo a iniciar con la votación, el pleno de comisionados decidió que la línea de corte sería reducida para conformar la lista de elegibles.

De esa cuenta, el aspirante Carlos Alberto García Alvarado integró la nómina de elegibles con una ponderación de 69.21.

Este es el oficio que será remitido al presidente de la República en el que se da conocer la nómina de candidatos a Fiscal General (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/IfKa9MO6zK — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 25, 2026

Es de señalar que, en cumplimiento a lo ordenado por la CC, el aspirante Walter Paulino Jiménez Texaj fue quien dejó su lugar a García Alvarado.

Nómina anulada

En cumplimento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó la elaboración de una nueva nómina, quedando anulada la seleccionada el pasado lunes 20 de abril, siendo esta: