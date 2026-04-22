Postuladora publica en el diario oficial nómina de seis aspirantes a Fiscal General

La Comisión de Postulación para elección de Fiscal General publicó la nómina oficial de los seis finalistas.
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La Comisión de Postulación publicó en el Diario de Centro América la nómina de los seis aspirantes a Fiscal General, la cual fue elaborada el pasado 20 de abril.
Con la publicación de la nómina, inicia un plazo de 72 horas para que la sociedad civil pueda presentar impugnaciones a la misma.
La nómina quedó conformada por:
- Beyla Estrada Barrientos
- Cesar Augusto Ávila
- Julio Cesar Rivera Claverí
- Gabriel Estuardo García Luna
- Zoila Tatiana Morales Valdizon
- Nector de León Ramírez
La Secretaría General de la Presidencia recibió la nómina de manera oficial la tarde del 21 de abril.
Del listado de seis finalistas, el presidente Bernardo Arévalo deberá nombrar al sucesor de Consuelo Porras.
El Secretario General, Juan Gerardo Guerrero Garnica, dijo que: "Por mandato constitucional, el cambio a realizarse es el 17 de mayo, por lo que probablemente en la semana previo al 17 de mayo sabremos quién va a ser la persona designada".