Organismo Ejecutivo recibe expedientes de los seis candidatos a Fiscal General

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Pese a que el mandatario no da por definitiva la lista que le fue entregada, se prevé la designación antes del 17 de mayo.

La Presidencia de la República confirmó que ya recibió la nómina oficial de seis candidatos para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

"Hemos recibido hoy por parte de la Comisión Técnica de la Comisión de Postulación para Fiscal General del MP los expedientes de los seis candidatos que han sido designados por la Comisión", indicó Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario General de la Presidencia

El funcionario explicó que el proceso de designación deberá concretarse dentro de los plazos constitucionales, ya que el relevo en el cargo está previsto para el 17 de mayo.

El secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero Garnica, confirmó que se recibió los expedientes de los seis aspirantes a Fiscal General. pic.twitter.com/8t2ElN0rkW — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 21, 2026

"Por mandato constitucional, el cambio a realizarse es el 17 de mayo, por lo que probablemente en la semana previo al 17 de mayo sabremos quién va a ser la persona designada", señaló Guerrero Garnica.

La recepción de los expedientes marca el inicio de la fase de análisis y designación por parte del Ejecutivo, sin embargo, antes de recibir la nómina las autoridades indicaron que el mandatario no iniciaría la evaluación de los aspirantes hasta contar con la "lista definitiva".

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Previamente la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) señaló que el mandatario se mantenía informado sobre el desarrollo de la selección, pero a la espera de la nómina final.

"El Presidente de la República —Bernardo Arévalo— está al tanto y espera la lista definitiva para continuar el proceso de evaluación de perfiles", indicó la SCSP en su momento ante consultas de la prensa.

Con la entrega de la nómina, el Ejecutivo deberá entrar en la etapa de análisis de los perfiles, sin embargo, una serie de acciones legales planteadas en el desarrollo de la integración de la lista podría retrasar el proceso.