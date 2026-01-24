Postuladora TSE: aprueban tabla de gradación

La Comisión de Postulación para magistrados del TSE aprobó la tabla de gradación.
Este viernes 23 de enero continuó el trabajo de la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
En la segunda sesión de trabajo, los comisionados aprobaron la tabla de gradación, la cual utilizarán para calificar los expedientes de los aspirantes a magistrados.
La tabla quedó así:
- Méritos académicos = 35 puntos
- Méritos profesionales = 55 puntos
- Proyección humana = 10 puntos
Para un total de 100 puntos.
Convocatoria
Este viernes se publicó la convocatoria para que aspirantes se postulen.
Del 25 al 28 de enero, los interesados podrán entregar su expediente.
Luego, el 29 de enero los comisionados se volverán a reunir para verificar que los expedientes estén completos y cumplan con los requisitos establecidos.