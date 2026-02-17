Magistrados TSE: Este martes inicia la votación de la comisión postuladora

-

El pleno de comisionados de la Postuladora para TSE iniciará las votación de los 20 candidatos a magistrados que será presentada al Congreso de la República.

Los integrantes de la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron convocados a partir de las 8 horas, para iniciar con la votación e integración de la respectiva lista de candidatos que será presentada al Congreso de la República.

Los comisionados deberán decidir los nombres de los 20 aspirantes que serán presentados ante el pleno de diputados, quienes elegirán a los 5 magistrados titulares y suplentes que conformarán la nueva magistratura, período 2026-2031.

Votación

Durante el acto de votación, la decisión de elegir a los candidatos a magistrados por el TSE se hará con base a la lista de candidatos elegibles, según la ponderación obtenida en la tabla de gradación.

En esta, es de resaltar que cada uno de los postulantes serán votados de forma descendente, iniciando con la nota más alta, hasta que sean elegidos el total de candidatos que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los votos válidos en esta elección serán, únicamente, los efectuados por los comisionados titulares de la Comisión de Postulación, contando para ello, únicamente los que hayan alcanzado las dos terceras partes del total de los integrantes de dicha Postuladora.

La postuladora del TSE fue convocada para este martes a partir de las 8 horas. (Foto: Wilder López/Soy502)

El top diez

Es de resaltar que dentro de los diez primeros nombres de la lista de candidatos elegibles se encuentran personajes ya conocidos, como es el caso de José Alejandro Córdova Herrera, quien actualmente funge como Procurador de Derechos Humanos.

También, está Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, quien busca su reelección por período más como magistrado del TSE y Mario Alexander Velásquez Pérez, secretario General del Tribunal Supremo Electoral durante el actual período.

Asimismo, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, exmagistrado de Corte de Apelaciones y exintegrante de la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalado en el caso conocido como Comisiones Paralelas.

Otro aspirante es Carlos Humberto Rivera Carrillo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Giovanni Francisco Soto Santos, exinspector General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.