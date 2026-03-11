Tránsito lento en conexión de avenida Hincapié y Boca del Monte

-

Las autoridades de tránsito indican que ambos sentidos de la vía se han visto afectados.

El tránsito de la tarde de este miércoles 11 de marzo podría verse afectado debido a algunos trabajos de limpieza en el área donde se construye un muro de contención en el tramo entre la avenida Hincapié y Boca del Monte.

La construcción ha provocado algunos derrumbes controlados, por lo que el cierre estos espacios se ha realizado para prevenir y asegurar a los conductores.

Los trabajos se realizan en el kilómetro 10.5 y 11.5 de la ruta mencionada, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas ya que hasta el momento la circulación vehicular se ha visto afectada en ambos sentidos del camino.