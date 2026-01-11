Pozo de agua en El Tempisque beneficiará a 13 mil vecinos de Fraijanes

-

Fraijanes continúa ampliando su infraestructura hídrica con la construcción de pozos para mejorar el suministro de agua potable. El proyecto en El Tempisque, que beneficiará a más de 13 mil vecinos, forma parte de una estrategia que incluye obras similares en varios puntos del municipio.

El acceso al agua potable continúa fortaleciéndose con la construcción de pozos en distintos sectores del municipio de Fraijanes, Guatemala, como parte de la estrategia para garantizar el suministro del agua a la población.

Uno de los proyectos en ejecución es el pozo del sector El Tempisque, el cual fue anunciado por el alcalde Daniel Rustrián a inicios de enero.

Las obras contribuyen a garantizar el abastecimiento del recurso hídrico a los vecinos del municipio. (Foto: Cortesía Municipalidad de Fraijanes)

"Año nuevo, pozo nuevo. Estamos aforando nuestro pozo El Tempisque", expresó el jefe edil a través de sus plataformas digitales, mientras se mostraba el caudal de prueba.

El alcalde explicó que la salida visible del agua por el tubo durante las pruebas no representa un desperdicio, sino un procedimiento técnico necesario para determinar las características y capacidad del pozo, como parte del proceso de aforo.

Se espera que otros pozos puedan inaugurarse este año en distintos puntos del municipio. (Foto: Cortesía Municipalidad de Fraijanes)

Mejoras en el servicio

El pozo de El Tempisque contará con un tanque elevado, lo que permitirá mejorar los horarios de distribución del agua. Además, Rustrián indicó que junto a este proyecto se contemplan otros tres pozos adicionales.

La construcción del sistema de agua potable en El Tempisque, zona 2, inició el 17 de marzo de 2025, con una inversión de Q3 millones 467 mil 547.90. Este proyecto beneficiará a 13 mil 613 habitantes, quienes recibirán el servicio de agua potable una vez finalizada la obra.

Los vecinos esperan recibir el agua en sus domicilios de manera regular. (Foto: Cortesía Municipalidad de Fraijanes)

Según información proporcionada por el Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, la meta de perforación establecida es de 1,200 pies.

Con la ejecución de este tipo de proyectos, se busca responder a la demanda creciente del servicio y reducir los problemas de abastecimiento en distintos sectores. Asimismo, la obra permite fortalecer la infraestructura hídrica en el municipio.

Hace poco, la Municipalidad inauguró pozo de agua en la aldea Lo de Diéguez. (Foto: Cortesía Municipalidad de Fraijanes)

Otros proyectos

Además del pozo de El Tempisque, la municipalidad informó que en septiembre de 2024 se inició la construcción del sistema de agua potable en la aldea Lo de Diéguez. Asimismo, en mayo de 2025 comenzaron los trabajos para el sistema de agua en la aldea El Cerrito, ampliando así la cobertura de este servicio esencial en el municipio.