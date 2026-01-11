Así instalan la nueva pasarela en la Calzada Aguilar Batres (video)

-

Esta pasarela es de vital importancia para los usuarios que cruzan un tramo de 4 carriles en la Calzada Aguilar Batres, cuyo reemplazo se instaló luego de que un accidente vial destruyera parcialmente su estructura.

Estos trabajos de instalación se realizaron en la Calzada Aguilar Batres y 37 calle, donde se ubica la parada del Transmetro conocida como "La parada del Javier", lugar donde el pasado 18 de octubre tráiler no logró pasar y terminó impactando con la pasarela.

El tráiler hizo que la mitad de la pasarela sobre el carril con dirección hacia la ciudad de Guatemala, colapsara luego de impactar contra la estructura, la cual tenía paredes de cristal que facilitaba el cruce a los cuatro carriles concurridos de la Aguilar Batres.

Ante ello, se iniciaron desde el 10 de enero cierres viales y trabajos de instalación para reponer la estructura demandada por los usuarios afectados.

Así luce la nueva pasarela:

Así el panorama de la instalación de la pasarela en Aguilar Batres y 37 calle a las 03:20 horas.#TransitoVN pic.twitter.com/KqGejbG7XU — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 11, 2026

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva comparte el estado de avance de la nueva pasarela que se espera pronto inicie su funcionamiento.