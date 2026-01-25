Versión Impresa
Conductor pierde el control y termina empotrando su auto en ruta al Pacífico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 07:44
Autoridades coordinan el tránsito del lugar. (Foto: captura de video)

El vehículo implicado obstruye el carril izquierdo con dirección sur, informan las autoridades.

Durante la mañana de este domingo 25 de enero, el conductor de un picop perdió el control del vehículo y se empotró contra el arriate central que divide la vía.

Esto sucedió en la autopista Palín-Escuintla, a la altura del km. 56.5 de la ruta al Pacífico, donde  cuerpos de bomberos y autoridades viales se hicieron presentes en el lugar para asistir esta emergencia.

Asimismo, las autoridades, recomiendan a los conductores precaución, dado que el carril izquierdo con dirección sur está parcialmente obstaculizado.

