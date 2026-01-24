¡No hay paso! Vehículos pesados colisionan en ruta Atlántico (video)

Este hecho vial entre dos tráileres ha ocasionado que el carril con dirección hacia el norte está obstruido.
En el km 81.5 de Ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Agustín Acasaguastlán, se suscitó este percance vial, donde colisionaron dos tráileres que se conducían sobre la ruta.
Autoridades están en el lugar coordinando la seguridad y el tránsito del lugar, donde el carril con dirección hacia el norte está obstruido.
Este hecho, según información de las autoridades, solo ha dejado daños materiales. Sin embargo, recomiendan precaución al circular.