Limpieza en Calzada la Paz por derrame de arena y cemento

Recomiendan precaución por este tramo ya que el material regado podría provocar accidente.
Autoridades de tránsito alertan a conductores que transitan por la Calzada la Paz debido a material de construcción tirado en la cinta asfáltica.
Este hecho se registra en el tramo que conecta del Puente Belice al Puente Cuatro caminos en dirección a zona 5.
Al lugar se presentó equipo de "Limpia y Verde", quienes retiran piedrín, arena y cemento, para prevenir percances para los conductores.
Mientras se realiza la limpieza en el lugar, las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.