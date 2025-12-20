Versión Impresa
Vuelca transporte pesado en Carretera a El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 07:13
El camión quedo sobre el asfalto tras el percance. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El piloto del transporte pesado resultó con crisis nerviosa.

Este transporte se conducía por la curva conocida como "El Chilero" ubicada en el km. 33 de Carretera a El Salvador, cuando por razones desconocidas el conductor perdió el control y quedó volcado sobre el asfalto, obstruyendo uno de los carriles.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Bomberos Voluntarios asistieron en el lugar al conductor que, tras el hecho, sufrió una crisis nerviosa.

Autoridades se encuentran en el lugar coordinando la circulación vial. Pero, se recomienda precaución al transitar por el área. 

