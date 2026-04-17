¡Se desploma! Precio del petróleo cae un 10% tras reapertura de Ormuz

El canal de Ormuz ya está "totalmente abierto y listo para el paso completo".
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Los precios del petróleo retrocedían marcadamente este viernes después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos.
Durante la madrugada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdió un 10,42% hasta los 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, cayó un 11,11% hasta los 84,17 dólares.
Reapertura de Ormuz
Donald Trump, celebró este viernes el anuncio de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.
"¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".
Con información de AFP