¡Se dispara! Precio del petróleo sube ante la falta de avances entre EE.UU. e Irán

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Expertos aseguran que el tráfico en el estrecho de Ormuz está paralizado.

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes impulsados por el rechazo de Estados Unidos a la contrapropuesta de Irán para un alto el fuego duradero.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, aumentó un 2,88 %, hasta 104,21 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, subió un 2,78 %, hasta 98,07 dólares.

"El bloqueo de las negociaciones agravará la disrupción en el suministro regional", advirtieron los analistas de Eurasia Group.

Tras más de un mes de tregua en la guerra, la vía diplomática entre Washington y Teherán avanza a los tumbos. A través del mediador pakistaní se envían propuestas para consolidar el alto el fuego, sin resultados concluyentes.

Sin avances

La respuesta iraní a la última propuesta estadounidense "es para tirar a la basura", dijo Trump el lunes a periodistas en la Casa Blanca.

Los expertos de Eurasia subrayaron que además de no vislumbrarse ningún avance decisivo, "el tráfico en el estrecho de Ormuz está paralizado".

Incluso en el hipotético caao de una reapertura de la estratégica vía a mediados de mayo, transcurrirían "de 45 a 50 días" antes de que haya un verdadero "alivio para el mercado", el tiempo necesario para que la producción se reanude y el tráfico marítimo vuelva a la normalidad, estimaron los analistas de Société Générale.

A pesar de este flujo de noticias pesimistas, los precios del crudo pueden mantenerse en líneas generales estables en los niveles actuales, según Natasha Kaneva, de JPMorgan.

Esto se explica porque "el reequilibrio se produciría más por una caída de la demanda de productos (refinados) que por un nuevo repunte de los precios del crudo", explicó.

En otras palabras, "el precio del crudo podría estabilizarse en torno a los 100 dólares", pero los precios en las gasolineras estarán mucho más elevados o con una gasolina más difícil de encontrar, señaló Kaneva.