Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Precios para el concierto de IL Volo en Guatemala

  • Por Selene Mejía
15 de enero de 2026, 15:20
IL Volo está preparado para su show en Guatemala. (Foto: IL Volo oficial)

IL Volo está preparado para su show en Guatemala. (Foto: IL Volo oficial)

Las entradas para IL Volo World Tour 2026-2027 en Guatemala ya están a la venta. 

OTRAS NOTICIAS: Iron Maiden presenta su gira "Run for your lives" en Centroamérica

El trío italiano de género crossover clásico o pop lírico presenta su show como parte de su gira.

El grupo formado en 2009 por los cantantes Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, vencedores del Festival de la Canción de San Remo de 2015 y representantes de Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015, obteniendo el 3º puesto recorren el mundo con su romance. 

Fecha

La agrupación se presentará el 14 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

il volo precios

Boletos

Según ASA Promotions puedes comprar tu entrada al concierto de IL Volo con tarjeta BAC o AMERICAN EXPRESS. Ingresa aquí para comprar. 

Los precios: 

Balcón 2 y palcos: Q815.

Balcón 1 y palcos: Q1170.

Platea lateral: Q1405.

Platea central: Q1525.

il volo precios 1

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar