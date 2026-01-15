Precios para el concierto de IL Volo en Guatemala

Las entradas para IL Volo World Tour 2026-2027 en Guatemala ya están a la venta.
El trío italiano de género crossover clásico o pop lírico presenta su show como parte de su gira.
El grupo formado en 2009 por los cantantes Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, vencedores del Festival de la Canción de San Remo de 2015 y representantes de Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015, obteniendo el 3º puesto recorren el mundo con su romance.
Fecha
La agrupación se presentará el 14 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Boletos
Según ASA Promotions puedes comprar tu entrada al concierto de IL Volo con tarjeta BAC o AMERICAN EXPRESS. Ingresa aquí para comprar.
Los precios:
Balcón 2 y palcos: Q815.
Balcón 1 y palcos: Q1170.
Platea lateral: Q1405.
Platea central: Q1525.