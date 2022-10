"Precioso paso por Guatemala": Carlos Sadness presume su visita al país

El famoso español no pudo evitar compartir un emotivo mensaje tras visitar Guatemala.

Tras llegar a Guatemala y ofrecer un concierto el pasado 8 de octubre, el artista español Carlos Sadness publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta de TikTok, donde el famoso 35 años compartió un video para mostrar lo feliz que la pasó en su corta estadía por el país.

Como muestran las imágenes, fue muy bien recibido por su público guatemalteco, quienes le demostraron su cariño.

"Así presumió a Guatemala"

Por su parte, el intérprete de "Que Electricidad", tuvo tiempo para conocer varios puntos de la Ciudad de Guatemala, posteriormente se dirigió al lugar donde se realizó su evento.

No obstante, en su publicación resaltó el emotivo mensaje: "Ni estuve ni 24 horas, pero me hizo demasiado feliz. Gracias por el soldout, debí volver a Guatemala".

♬ Física Moderna - Carlos Sadness @carlossadness Ni estuve ni 24 horas, pero me hizo demasiado feliz. Gracias por el #soldout , debi volver a #guatemala

En Instagram difundió: "Guatemala! El primer lugar de Centroamérica que me regaló el soldout de tickets. A penas pude ver nada del país, pero recibí amor infinito. No queda otra que ir pensando en cuándo volver, para conocer más y para aquellas personas que no consiguieron venir al show, bueno, y para quien crea que las cosas bonitas no pasan solo una vez y nunca más.

También escribió: "Mi breve, pero precioso paso por Guatemala", mientras mostró sus fotos con sus fans.