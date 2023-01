La pregunta sobre apoyo a Giammattei que incomodó a magistrada del TSE

La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, se molestó al cuestionarle sobre el apoyo que pidió a los alcaldes para el presidente Alejandro Giammattei.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, reaccionó molesta al ser consultada sobre el apoyo que pidió en favor del presidente Alejandro Giammattei a alcaldes de Quiché y Huehuetenango.

"Cuando uno quiere ver el punto negro en una hoja blanca, fácil es. Yo les digo, soy guatemalteca, he sido dos veces alcaldesa, cuando uno quiere enlutar, uno tiene que presentar pruebas de que yo no soy independiente", manifestó Alfaro, luego de que un periodista la cuestionara acerca de su independencia como magistrada, pese a que pidió apoyo para Giammattei.

Todo inició en octubre del 2021, Alfaro ya era magistrada del TSE y acudió a una reunión con alcaldes de Quiché y Huehuetenango sobre campaña anticipada. En su intervención, les dio algunos consejos a los jefes ediles para evitar ser sancionados, por ejemplo, que sí pueden acudir a inaugurar obras, pero, deben evitar decir que ellos las hicieron.

Pero, mientras aconsejaba, dijo: "Un Presidente necesita buenos alcaldes y cómo el presidente (Alejandro) Giammattei representa la unidad nacional, necesita que ustedes lo acompañen en el proceso de ejecución de obras".

Según Alfaro: "Si un alcalde no trabaja con el Organismo Ejecutivo o Legislativo, no somos Estado. Todas las instituciones corresponden a un mismo territorio, por eso somos Estado. Diferentemente que yo pueda o no compartir filosofía partidaria".

La magistrada aseguró que sus palabras se malinterpretaron e indicó que "el país ya no tiene divisiones, este país no amerita que nosotros (nos) desacreditemos unos con otros, este país necesita que ya terminemos con ese lenguaje de odio y de desacreditar a las personas".

Luego indicó que cuando existen pruebas contra algún funcionario se debe de acudir al Ministerio Público (MP), "pero no lo desacreditemos, porque desacreditamos la democracia", para luego afirmar que el Presidente es su autoridad.

"El Presidente es mi autoridad, representa la unidad nacional, y que los alcaldes..., los diputados, o los ministros o todas las instituciones que representamos no podamos trabajar juntos, eso sería muy triste", resaltó.

El reportero insistió sobre la independencia de las decisiones, hecho que molestó aún más a Alfaro y le pidió que la respetara, porque el pueblo la eligió.

De alcaldesa a candidata a la vicepresidencia

Antes de llegar a ser magistrada del TSE, Alfaro fue alcaldesa del Masagua, Escuintla. Su primer período fue de 2012 con el Partido Patriota (PP), tiempo en el que fue señalada de comprar biblias con fondos públicos para entregar a los pastores del municipio.

Luego, en 2015, se reeligió con Libertad Democrática Renovada (Líder), pero renunció en marzo del 2016, argumentando problemas de salud. Posteriormente, buscó la vicepresidencia con el partido Prosperidad Ciudadana, de Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, quien pretendía llegar a la presidencia.

En tanto, en una investigación de elPeriódico señala que desde la llegada de Alfaro al TSE, su esposo, Rudy Haroldo Nájera Sagastume, y a su hijo, Rudy Augusto de Jesús Nájera Alfaro, se han visto beneficiados con contratos de arrendamiento y de servicios profesionales.