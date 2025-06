Premier League define fecha para iniciar la temporada 2025-2026

-

El vigente campeón de la Premier League, Liverpool, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada el viernes 15 de agosto, recibiendo en Anfield al Bournemouth.

Con la confirmación del calendario, deja como gran duelo de esa primera jornada un enfrentamiento entre el Manchester United y el Arsenal en Old Trafford.

El Liverpool de Arne Slot, que defenderá su corona en búsqueda de su título 21, tendrá un inicio complicado: después de los combativos cherries, los reds visitaran Newcastle y recibirán en la tercera fecha al Arsenal, segundo clasificado la pasada temporada.

Otros atractivos del arranque de la temporada serán el debut de Thomas Frank como entrenador del Tottenham, que recibirá en el norte de Londres al recién ascendido Burnley, o el inicio de la reconquista del Manchester City de Pep Guardiola, que arrancará en casa del Wolverhampton.

En total, se disputarán 380 partidos a lo largo de 33 fines de semana y cinco fechas entre semana. La temporada terminará el 24 de mayo, con una fecha que también tendrá grandes partidos como un Manchester City-Aston Villa.

La Premier declaró que la fecha de inicio permite el mayor tiempo de descanso posible para los jugadores (83 días) desde el final de la temporada 2024-2025.

El campeonato inglés terminará apenas dos semanas y media antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, cuyo arranque está programado el 11 de junio.