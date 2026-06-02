¡Multado! Automovilista circula contra la vía en la calzada Roosevelt (video)

Un vehículo fue sancionado por circular contra la vía, una conducta que pone en peligro a peatones y conductores. Acciones como esta demuestran la importancia de los Operativos Circulación Segura, que brindan apoyo a la prevención y ayudan a reducir riesgos en las calles.… pic.twitter.com/yUVsUS6aMO