¡Multado! Automovilista circula contra la vía en la calzada Roosevelt (video)

El conductor pudo ocasionar un grave accidente al transitar en la vía contraria.
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Un vehículo fue captado cuando circulaba contra la vía en la calzada Roosevelt, en la zona 11 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa que el automóvil transitaba en el carril que no estaba habilitado en ese horario para circular en la dirección en la que se movilizaba.
Por lo tanto, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le marcaron el alto para que el conductor se pudiera hacer a orilla de la carretera.
Posteriormente este automovilista fue sancionado con una multa, debido a que podría haber ocasionado un accidente de tránsito.