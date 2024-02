¡En coma inducido! El preocupante estado de salud de Daniel Bisogno

-

Sigue preocupando el estado de salud actual del conductor Daniel Bisogno.

Durante la mañana de este jueves 22 de febrero, la periodista, Ana María Alvarado ha dado a conocer que los médicos extubaron a Daniel Bisogno, ya que se encuentra grave.

Por ello, los doctores volvieron a inducirlo al coma, siendo este el procedimiento al que habría sido sometido hace algunos días, de acuerdo a lo que informó Pati Chapoy en "Ventaneando", .

La conductora del matutino "Sale El Sol" señaló que los médicos despertaron a Bisogno en la tarde del miércoles 21 de febrero, sin embargo decidieron regresarlo al coma inducido. Ya que seguirá en tratamiento contra la infección que se le detectó en los pulmones recientemente.

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", indicó en "Sale el Sol", la periodista Ana Alvarado.

#AdalRamones entre LÁGRIMAS espera que #DanielBisogno se RECUPERE pronto | #SaleElSol: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/svZGRWu6l6 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 22, 2024

Por otro lado, el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, habló de cómo habrían comenzado los problemas de salud de Daniel Bisogno, que se encuentra intubado y en terapia intensiva desde hace cinco días.

En una entrevista con "La Saga" de Adela Micha, Sola explicó que todo habría comenzado con problemas en el hígado, y que todo se habría complicado por un intenso dolor. Los estudios habrían determinado que se trató de su vesícula.

Según Sola, este órgano habría reventado, provocando una infección que se propagó a otros órganos del cuerpo. "La vesícula se le reventó, y todo ese caldo de bacterias y toda la mugre que tenía le infectó los pulmones", detalló Pedro Sola.

Sobre el tratamiento, se encuentra con antibióticos para controlar la infección.