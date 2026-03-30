Havertz y Undav guían el triunfo de Alemania ante Ghana

Dominadora pero sin acierto, la Alemania de Julian Nagelsmann tuvo que conformarse con una ajustada victoria 2-1 contra Ghana gracias a un gol de Deniz Undav en la recta final de un amistoso disputado este lunes en Stuttgart, a menos de tres meses del Mundial.
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Después de un partido desordenado en Basilea, ganado 4-3 contra Suiza, Alemania tuvo que esperar a los últimos cinco minutos para marcar la diferencia frente a los africanos.
Tras entrar al inicio del segundo tiempo, Undav, delantero del VfB Stuttgart, aclamado por el público de la ciudad, devolvió la ventaja a los alemanes en el minuto 87, al límite del fuera de juego, tras una peinada de Leroy Sané.
Antes, la Mannschaft había creado las mejores ocasiones, empezando por Nick Woltemade ya en el minuto 4, que no encontró portería tras una bonita combinación por la derecha entre Wirtz y Kai Havertz.
De hecho, Havertz, de vuelta con el Arsenal desde principios de marzo tras una larga ausencia por lesión, transformó justo antes del descanso (45+3') un penalti conseguido por Wirtz y concedido tras recurrir al VAR, por una mano de Jonas Adjetey.
Tras este triunfo, el técnico alemán anunciará el 12 de mayo su lista de entre 23 a 26 jugadores convocados para disputar el Mundial.
Alemania jugará un partido de preparación en casa contra Finlandia, el domingo 31 de mayo. Los alemanes se instalarán después en su campamento base en Carolina del Norte, y comenzarán la Copa del Mundo el 14 de junio contra Curazao en Houston, Texas.