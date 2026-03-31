Mono araña elige vivir cerca de zona urbana en Petén

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Un mono araña fue grabado mientras recorría las calle de una zona urbanizada en Petén.

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El usuario de Tik Tok, Roel López, captó el momento en el que observó la confianza con la que un ejemplar recorre las calles de un área poblada en el departamento de Guatemala.

"Los últimos días he visto a este monito que se pasea por la zona de Las Cruces", contó.

Primero dudó acerca de si tenía dueño, con los días notó que se trataba de un animal silvestre, que venía de las montañas cercanas al vecindario.

"Creo que vive en esta pequeña zona del municipio" dijo, recomendando que si se topan con él lo dejen tranquilo y no traten de acercarse.

"Si transita en auto hágalo con cuidado pues el animal se cruza la calle, son animalitos y cruzan sin conciencia", advirtió. "No le hagan daño", concluyó.

Esto dicen las autoridades

Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala este caso podría deberse a que "existe la posibilidad de que el ejemplar haya estado en cautiverio ilegal y ya grande alguien lo haya soltado, debido a que es complicado mantenerlo. Hacemos el llamado que no los extraigan de su hábitat".

Otra posibilidad es que su hábitat se haya reducido por la expansión urbana y se esté acostumbrando a que le den comida, lo recomendable es no alimentarlos, esto altera el comportamiento, el alimento del hombre puede causarle enfermedades, según describió.

Recomendación de CONAP

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala dio a Soy502 recomendaciones en caso de encontrar ejemplares de fauna silvestre en zonas urbanas.

"Si ve fauna silvestre aparentemente sana y en buen estado, déjalos pasar, no intervengas y no te coloques en su camino, ya que podría ocasionar un accidente. Los animales por naturaleza buscarán dónde refugiarse. Evita que los perros, gatos, niños u otros adultos los molesten, ellos solo buscan sobrevivir y pronto se irán", explicaron las autoridades.

También te recuerda:

"Nada justifica apropiarte de un animal silvestre, ellos no son mascotas, nacieron para ser libres, no los lleves a tu casa con el objetivo de cuidarlos o criarlos, les haces mucho daño pues no luego no se pueden valer por sí mismos, su colecta ilegal del medio silvestre constituye un delito que atenta contra el patrimonio natural", dijo el Conap.

Si observas un caso de tráfico ilegal, denuncia inmediatamente ante las autoridades competentes:

MP: 3756-8368

PNC/DIPRONA 3032-5596

DIPRONA 4023-1746

MIRA: