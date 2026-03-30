Tras cruce con Mbappé, el Brasil de Ancelotti se reencuentra con Modric

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El italiano Carlo Ancelotti, en la construcción de Brasil para el Mundial, se reencuentra el martes con Luka Modric en un amistoso con Croacia, cinco días después de que otro viejo conocido, Kylian Mbappé, le propinara un duro golpe.

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Modric ganó con Ancelotti como entrenador tres de los seis trofeos de la Liga de Campeones de Europa que alzó a lo largo de su etapa en el Real Madrid.

A sus órdenes, el croata formó un histórico mediocampo en el club merengue, junto al alemán Toni Kroos y el brasileño Casemiro.

"Modric es único", dijo este lunes Ancelotti en una rueda de prensa en Orlando, Florida. La ciudad estadounidense recibirá el último juego preparatorio antes de que brasileños y croatas revelen las listas definitivas de convocados para el Mundial.

"Es uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular, con una pasión tremenda por el fútbol que creo le permite seguir jugando, a los 40 años, como uno de los mejores del mundo", agregó el extécnico madridista.

La selección brasileña llegará bajo presión al partido frente a Croacia, tras el revés 2-1 sufrido el jueves ante Francia en Foxborough, Massachusetts.

Mbappé, a quien Ancelotti dirigió también en el Madrid, marcó el primer gol del encuentro. Fue un tanto simbólico para el astro, que quedó a una diana de igualar a Olivier Giroud (57) como goleador histórico de los Bleus.

Viejos compañeros

Más allá del feliz pasado con Ancelotti, Modric vivió muchos de sus éxitos en el Madrid junto a jugadores que enfrentará en el Brasil-Croacia en Orlando.

La leyenda croata ganó cinco Champions League junto a Casemiro y dos junto a Vinícius Júnior, entre otros títulos.

Modric, actualmente en el AC Milan, apunta a su quinta participación en el Mundial. Fue subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Catar 2022.

Solo ocho jugadores tienen hasta ahora esa marca de participación en la máxima cita del fútbol: los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Messi y Ronaldo se alistan para hacerlo por sexta vez.