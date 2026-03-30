Marcelo Tián Sut convierte el arte del tejido en una lección de matemáticas

-

Descubre "Q'O'OJ", el libro del profesor Marcelo Tián Sut que explora la geometría maya presente en los güipiles de Iximché. Una propuesta pedagógica que une la matemática con el saber ancestral de las tejedoras para fortalecer la educación.

Para el observador casual, los diseños presentes en los trajes típicos elaborados en el altiplano occidental del país sobresalen por su colorido. Si los contempla mejor, llegará a discernir figuras de los animales y los objetos que han acompañado a las comunidades durante siglos.

Además, si pertenece a la población cakchiquel, como ocurre con el docente Marcelo Tián Sut, podrá dar con los conocimientos legados por sus mayores.

El libro ya fue presentado ante la comunidad tecpaneca. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Profesor de matemáticas y de física fundamental, Tián plasmó los hallazgos obtenidos por su investigación en su libro Q'O'OJ, la geometría en el po't de Chi Iximché.

El texto reúne aspectos sobresalientes del cosmos, la mitología, los fenómenos naturales, la flora, la fauna, el pensamiento lógico, el ser humano y sus artefactos, todos plasmados en el po't (güipil) de Iximché.

La publicación está estructurada en siete capítulos e incluye material gráfico compuesto por 87 figuras y 24 tablas, además de una sección dedicada a la geometría maya con enfoque didáctico para su aplicación en las aulas.

La publicación está estructurada en siete capítulos e incluye material gráfico compuesto por 87 figuras y 24 tablas. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Según explicó el autor, el objetivo del libro no solo es preservar el legado de los ancestros, sino también trasladarlo al ámbito educativo como una propuesta pedagógica que pueda ser utilizada en el aula y en escuelas de tejido. Actualmente, Tián ya implementa este conocimiento con sus estudiantes.

El docente destacó que la geometría maya tiene su origen en la observación del firmamento, la naturaleza y el ser humano.

"En ese sentido, el po't de Chi Iximché presenta brocados fundamentados en la geometría mesoamericana", explicó.

Así luce la portada del libro del profesor Marcelo Tian. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Búsqueda

Tián relató que su investigación comenzó en el año 2000, a raíz de la implementación del Currículum Nacional Base (CNB), cuando surgió la necesidad de contar con materiales contextualizados para la enseñanza.

"En ese momento no había textos adecuados, por lo que muchos docentes recurrían a libros externos que los estudiantes no comprendían", comentó.

Fue entonces cuando encontró en los güipiles usados por sus alumnas una fuente de conocimiento.

Todos los adornos plasmados en el güipil tecpaneco tiene un significado. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"Al inicio desconocía el significado de sus figuras, pero con el tiempo lo averigüé a través de entrevistas con abuelas y jóvenes tejedoras, quienes conservan este saber ancestral", explicó.

El autor señaló que, aunque gran parte de la documentación de la geometría maya fue destruida, en la vida cotidiana aún se conservan modelos matemáticos, sistemas de medida y un lenguaje numérico y geométrico propio.

El libro utiliza la matemática para valorar el arte textil. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Finalmente, subrayó que su trabajo busca contribuir a la preservación del legado geométrico heredado de las abuelas diseñadoras de los q'o'oj (adornos), así como promover que las nuevas generaciones valoren y fortalezcan el uso de estos elementos culturales.

¿Cómo obtenerlo?

El autor puede ser contactado a través de Facebook, donde aparece como Marcelo Tians, e informó que su libro cuesta Q125, más costos de envío.