Jesús Nazareno de Monjas: 80 años de fe y devoción en el corazón de Jalapa

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Descubre la historia del Jesús Nazareno de Monjas, una imagen traída desde Antigua Guatemala en 1943 tras un viaje de ocho días en mulas. Conoce los detalles de esta escultura de 1.46 metros que hoy es el centro de la devoción en Monjas, Jalapa.

Como marca la tradición, la imagen del Jesús Nazareno recorre el casco urbano de Monjas, Jalapa, en Cuaresma y Semana Santa y es altamente venerada por cientos de fieles creyentes.

Gerson Godoy, quien es encargado de cuidar las imágenes, comentó que el Nazareno fue traído en el año 1943 desde Antigua Guatemala, y fueron un total de diez creyentes quienes lo hicieron posible; entre ellos Chon Galicia, José de León, y Tomás, Isidro y Cirilo, estos últimos de apellido López.

Jesús Nazareno recorre las calles del municipio para ser venerado por los fieles creyentes que le han acompañado desde su llegada en 1943. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

A Jesús se le han cambiado las túnicas en algunas ocasiones, ya que han sido obsequios por parte de la feligresía, pero su cabellera y la corona, se mantiene desde su llegada, indica.

La imagen fue llevada en dos piezas y fue transportada en mulas, pues los vecinos no contaban con un vehículo para su traslado; y les tomó 8 días poder llegar a la primera iglesia de Monjas, conocida como "Oratorio El Campeche".

La imagen sigue siendo motivo de fe y profunda devoción a más de 80 años de su llegada. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Fue en 1957 cuando decidieron llevarla a su lugar actual en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, en el barrio El Porvenir, donde los fieles católicos lo admiran llenos de respeto y amor.

Como dato curioso, la estatura de la imagen es de un metro con 46 centímetros y tiene un peso de cien libras, además, el anda original era de roble, pero en 1991 se cambió a una de cedro debido a su peso.

El anda en que recorre las calles, llega a ser cargada por hasta 30 feligreses que le rinden homenaje con mucha devoción. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Detalles sobre la figura

Cortejo Procesional: La imagen recorre el municipio en hombros de sus devotos cargadores, usualmente acompañada por la Virgen de Dolores, San Juan y María Magdalena.

La imagen recorre el municipio en hombros de sus devotos cargadores, usualmente acompañada por la Virgen de Dolores, San Juan y María Magdalena. Actividades: Además de las procesiones de Cuaresma y Semana Santa, la comunidad organiza diversas velaciones y actos penitenciales en honor a esta advocación de Cristo cargando la cruz.

El Nazareno es altamente venerado por los feligreses. (Foto: @Luis_galicia_110)

Características

El Nazareno consta de dos piezas de la cabeza hasta la cintura y la otra parte hacia los pies.

La imagen nunca ha sido reparada ni retocada, pero ya tiene quebrado el pie y algunos dedos en el lado izquierdo; por la antigüedad es necesaria su restauración y tiene un costo de 20 mil quetzales.

La estatura de la imagen es de 1 metro con 46 centímetros y tiene un peso de 100 libras.

La parroquia de la Inmaculada Concepción de María resguarda la escultura. (Foto: Mi Monjas Jalapa)