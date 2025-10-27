¡Prepárate! Un ambiente cálido dominará este martes 28 de octubre

Aunque durante la mañana habrá nublados en el norte del país, el resto del territorio experimentará un ambiente cálido, sobre todo la capital.
Para este martes 28 de octubre se esperan nublados al amanecer, sobre todo en el norte del país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el resto del territorio nacional estará despejado, con pocas nubes.
El viento soplará de forma ligera en la capital, pero el ambiente será cálido.
Sin embargo, para la tarde se prevén lluvias o lloviznas locales en Bocacosta y suroccidente, sin descartar el Caribe y el Norte.
El Insivumeh ha alertado que la temporada de frentes fríos inicia en octubre, lo que podría intensificar el viento del norte en los próximos días.
¿Seguirá lloviendo?
La época lluviosa de Guatemala suele finalizar a finales de octubre, pero este año podría extenderse.
Regiones como el Caribe y la Bocacosta aún mantienen la previsión de un mayor acumulado de lluvia para este mes.