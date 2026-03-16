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¡Prepárate! Este martes podría amanecer nublado y con lluvia

  • Por Jessica González
16 de marzo de 2026, 14:43
Por la noche se espera que baje la temperatura. (Foto: archivo/Soy502)

Por la noche se espera que baje la temperatura. (Foto: archivo/Soy502)

El frente frío número 14 seguirá afectando el territorio nacional. 

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Para este martes 17 de marzo se esperan nublados y lluvias durante las primeras horas, sobre todo en las regiones del Caribe y Norte.

En el centro habrá nublados, neblina y lloviznas. 

Durante la tarde persistirán las condiciones lluviosas y habrá un incremento de nubosidad y actividad eléctrica, especialmente en el sur del país. 

Por la noche se prevé una baja en la temperatura. 

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