¡Prepárate! Este martes podría amanecer nublado y con lluvia

El frente frío número 14 seguirá afectando el territorio nacional.
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Para este martes 17 de marzo se esperan nublados y lluvias durante las primeras horas, sobre todo en las regiones del Caribe y Norte.
En el centro habrá nublados, neblina y lloviznas.
Durante la tarde persistirán las condiciones lluviosas y habrá un incremento de nubosidad y actividad eléctrica, especialmente en el sur del país.
Por la noche se prevé una baja en la temperatura.